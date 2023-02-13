Объем финансирования медпомощи по ОМС в Удмуртии в 2023 году увеличился на 2,5 млрд рублей

Фото: Эльвира Пинчук ВКонтакте

В 2023 году объем финансирования медпомощи по ОМС в Удмуртии увеличился на 10%. Об этом в своих соцсетях сообщила вице-премьер регионального правительства Эльвира Пинчук.

По сравнению с 2022 годом это больше на 10%. Общая сумма финансирования составит 25,7 млрд рублей. При этом 11,3 млрд рублей из которых потратят на круглосуточные стационары. Еще 9,9 млрд рублей выделят на амбулаторную медпомощь. Оставшиеся 2,9 и 1,6 млрд рублей потратят на дневные стационары и скорую помощь соответственно.

Для пациентов это означает рост качества и доступности медицинской помощи.

Отметим, что в прошлом году регион столкнулся с некоторыми проблемами в поставках лекарств. К примеру, многие жители Удмуртии заметили отсутствие артикаина в стоматологиях. Как оказалось анестетик значительно подорожал и объем финансирования по ОМС не позволял республиканской стоматологической поликлинике закупать препарат по такой цене.

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