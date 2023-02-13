За минувшие сутки в Удмуртии выявили 145 случая заражения коронавирусом

76 из 145 больных выявили в Ижевске Фото: Михаил ФРОЛОВ

На 13 февраля по республике выявили еще 145 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Роспотребнадзор Удмуртии.

Отметим, что новых заболевших зарегистрировали на 10 из 30 административных территориях Удмуртии. При этом 76 больных выявили в Ижевске. 46 очагов заражения отметили в семьях. Среди пациентов 23 ребенка до 14 лет и 25 взрослых старше 65 лет. На данный момент показатель заболеваемости составляет 9,77 на 100 тысяч населения.

По новым выявленным заболеваниям проводятся противоэпидемические мероприятия.

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