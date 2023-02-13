Директора организации в Глазове осудили за сокрытие 9 млн рублей от налогов

Мужчину приговорили к штрафу Фото: Алена Селезнева

В Глазове осудили 66-летнего гендиректора коммерческой организации. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

С 10 августа 2021 года по 24 февраля 2022 года мужчина скрыл от взыскания налогов более 9 млн рублей. Следователи опросили сотрудников и контрагентов компании, провели необходимые экспертизы и изъяли финансово-хозяйственную документацию.

Суд приговорил мужчину наказание в виде штрафа.

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