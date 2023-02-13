Мошенники украли у пенсионерки из Удмуртии деньги под предлогом получения бонусов от банка

Возбуждено уголовное дело Фото: Мария Бакланова

В Якшур-Бодьинском районе Удмуртии 68-летняя местная жительница стала жертвой мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

В одной из соцсетей женщина получила сообщение со страницы подруги. В нем говорилось о возможности получения денег в качестве подарка от банка. Для получения бонусов нужно было сообщить реквизиты карты и разовые коды, которые приходили на телефон в СМС. После этого пенсионерка заметила, что с ее счета списали 60 тысяч рублей. Позднее выяснилось, что страницу подруги взломали.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета».

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