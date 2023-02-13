Главного бухгалтера академии управления в Ижевске осудили за мошенничество на 250 тысяч рублей

Приговор в законную силу не вступил Фото: Мария Бакланова

В Ижевске за мошенничество осудили бывшего главбуха «Республиканской академии управления». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Женщина сама выписывала себе премии. Используя электронную подпись директора, она вносила ложные данные в систему бухгалтерского учета. При этом она ничего не обговаривала с начальством. Так, она украла 250 тысяч рублей.

Женщина полностью возместила причиненный ущерб. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

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