До городка Металлургов в Ижевске не идут троллейбусы №6 и №9

Движение организовали новым способом
Фото: Архив КП
С 16:30 от Собора А.Невского до городка Металлургов не идут троллейбусы №6 и №9. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.
Движение организовали следующим образом:
6 маршрут: Завод «Нефтемаш» - ул. Орджоникидзе - ул. К. Либкнехта - ул. М. Горького - Собор А. Невского;
9 маршрут: Пос. Машиностроителей - ул. Клубная - ул. Новоажимова - ул. М. Горького - Собор А. Невского.
О причинах задержки транспорта не сообщается.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Главного бухгалтера академии управления в Ижевске осудили за мошенничество на 250 тысяч рублей
Штрафуют ли водителей Ижевска за проезд на желтый свет светофора?
Глава Удмуртии Александр Бречалов прокомментировал жалобы родных военнослужащих на недостаточное обеспечение бойцов