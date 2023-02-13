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НовостиОбщество13 февраля 2023 12:41

До городка Металлургов в Ижевске не идут троллейбусы №6 и №9

О причинах задержки неизвестно
Софья Кель
Движение организовали новым способом

Движение организовали новым способом

Фото: Архив КП

С 16:30 от Собора А.Невского до городка Металлургов не идут троллейбусы №6 и №9. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

Движение организовали следующим образом:

6 маршрут: Завод «Нефтемаш» - ул. Орджоникидзе - ул. К. Либкнехта - ул. М. Горького - Собор А. Невского;

9 маршрут: Пос. Машиностроителей - ул. Клубная - ул. Новоажимова - ул. М. Горького - Собор А. Невского.

О причинах задержки транспорта не сообщается.

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