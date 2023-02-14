Погода в Ижевске на день: 14 февраля пасмурно и -3 °С

Пора встречать утро с хорошим настроением. Фото: Эдуард КАРИПОВ

Доброе утро, Ижевск! Любовь витает в воздухе вместе с первыми отзвуками скорой весны. Сегодня в столице республики в течение дня ожидается пасмурная погода. Возможен небольшой снег. Об этом сообщает Удмуртский гидрометцентр.

Днем столбик термометра не поднимется выше -3 °С. Ветер юго-восточный 3-4 м/с. Ночью ожидаются небольшое похолодание, до -8 °С, ветер восточный 2,8 м\с.

По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление днем составит 746 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 90%, магнитное поле спокойное.

Хорошего вам дня!

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