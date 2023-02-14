За 2022 год Банк России выявил в Удмуртии 18 нелегальных кредиторов

Сейчас эти компании добавили в предупредительный список Банка РФ
Фото: Ульяна Колмогорова
За минувший год Банк России обнаружил в Удмуртии 18 нелегальных кредитных организаций. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Центрального банка России.
16 организацией из этого списка имели статус нелегального кредитора, а 2 оставшиеся организовали финансовые пирамиды. Сейчас эти компании добавили в предупредительный список Банка страны.
Большая часть «черных кредиторов» работали под прикрытием комиссионных магазинов и ломбардов. Обычно такие организации заманивают посетителей обещаниями по типу выдачи денег в долг «без справок и поручительств». Однако после этого они часто используют противоправные способы взыскания долга.
Жителей региона попросили быть более внимательными при выборе кредитной организации и заключения с ней договора. Проверить лицензию компании можно на сайте Банка России.
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