Женщина подожгла себя в доме на улице Коммунаров в Ижевске

Женщине назначили амбулаторное лечение Фото: Мария Бакланова

13 января, примерно в 16:20 в доме на улице Коммунаров в Ижевске произошел страшный пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Женщина, 1971 года рождения сидела в ванной комнате и поджигала спички. В какой-то момент одна из них упала в коробок и подожгла оставшиеся в ней спички. В результате женщина получила ожоги левой кисти. У нее также сгорели часть волос и одежды.

К счастью, она смогла затушить пламя подручными средствами. Женщине назначили амбулаторное лечение.

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