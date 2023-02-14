Бездомный мужчина чуть не сгорел на улице Степана Разина в Ижевске

Мужчину госпитализировали в РКБ №1 Фото: Олег РУКАВИЦЫН

13 февраля, около 16:15 на улице Степана Разина в Ижевске удалось избежать страшной трагедии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Недалеко от теплотрассы бездомный мужчина разжег костер чтобы согреться. После этого он заснул. Проснуться его заставило пламя, которое перекинулось на его одежду. Ему удалось потушить огонь самостоятельно, но без травм не обошлось.

Мужчину госпитализировали в РКБ №1. Общая пожара составила 1 квадратный метр.

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