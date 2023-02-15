Погода в Ижевске на день: 15 февраля в городе небольшой снег и до -11°С

День будет снежным Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск!

Сегодня в столице Удмуртии весь день будет идти небольшой снег. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Днем столбик термометра не поднимется выше -6°С. Ветер восточный со скоростью 2,6 м/с. Ночью температура опустится до -11°С.

Хорошего вам дня!

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