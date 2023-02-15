Олимпийская чемпионка из Ижевска Алина Загитова выступила с песенным дебютом на фестивале «Влюбленные в фигурное катание»

Фото: скриншот с прямого эфиа

Олимпийская чемпионка Алина Загитова вновь удивила своих поклонников новым амплуа. На этот раз фигуристка пела в дуэте с певицей Zivert на фестивале «Влюбленные в фигурное катание».

Фестиваль был посвящен Дню святого Валентина и проходил 14 февраля на ЦСКА АРЕНА в Москве. Фигуристка вновь выступала в красном. Номер был уникальным и очень волнительным для многих. Отметим, что ранее Алина уже делилась в соцсетях видео с уроков по вокалу. Помимо поддержки от верных поклонников, они также вызвали море критики в сторону певческих способностей чемпионки. Но несмотря на хейт, Алина вышла на сцену и спела перед сотнями зрителей.

«Сногсшибательный, притягательный, обворожительный образ, энергетика зашкаливает. Песня понравилась, несколько раз пересматривала номер, хотелось подпевать. Алина оживила это шоу», – написала Алине ее поклонница Елена.

Девушка выступала вместе с певицей Zivert. Артистки исполнили песню «Credo», которая многим известна по строчкам: «Каждому по факту рядом нужен человек». Номер ожидаемо раскритиковали, но загифаны все равно поддержали Алину!

«Алина, огромная молодец! Трудолюбивая, сильная женщина, умная, смелая, всегда открыта к новому и ничего никогда не боится! Пожалуйста, продолжай в том же духе творить, рисковать, удивлять, вдохновлять! Я считаю ты многим подаёшь пример идти в перед, несмотря на хейтеров и т.д. Мы тобой восхищаемся!» – написала Ольга.

Отметим, что до этого Алина также выступила с новым показательным номером на льду под песню Шуры Кузнецовой «Молчи и обнимай меня крепче». Это выступление является абсолютной противоположностью песенного дебюта Алины. Если во время песни хотелось танцевать, то глядя на то, как девушка проживает в танце на льду каждую строчку лиричной песни, хотелось плакать. Кстати сама Алина не смогла сдержать слез. Фигуристка пропустила через себя каждую ноту и каждое слово текста и в финале номера расчувствовалась.

Фото: скриншот с прямого эфиа

Оба номера были невероятно пронзительными, и они наверняка запали в душу каждому фанату Алины.

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