Баня сгорела в Сарапуле на улице Вечтомова

Фото: МЧС Удмуртии

14 февраля, примерно в 05:58 на улице Вечтомова в Сарапуле произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Загорелась баня. Огонь уничтожил потолок и кровлю. Также пострадали стены постройки. Пожарные спасли от разбушевавшейся стихии вплотную пристроенный дом.

По предварительной причине, баня загорелась из-за отсутствия или несоответствия размеров разделки перекрытия бани от дымовой трубы. Общая площадь пожара составила 6 квадратных метров.

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