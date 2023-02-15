Баня сгорела в Сарапуле на улице Вечтомова

Фото: МЧС Удмуртии
14 февраля, примерно в 05:58 на улице Вечтомова в Сарапуле произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.
Загорелась баня. Огонь уничтожил потолок и кровлю. Также пострадали стены постройки. Пожарные спасли от разбушевавшейся стихии вплотную пристроенный дом.
По предварительной причине, баня загорелась из-за отсутствия или несоответствия размеров разделки перекрытия бани от дымовой трубы. Общая площадь пожара составила 6 квадратных метров.
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