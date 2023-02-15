В Удмуртии разыскивают родственников погибшего в 1942 году красноармейца

Фото: Поисковое движение России ВКонтакте

В Удмуртии разыскивают родственников погибшего в 1942 году Зуева Петра Гавриловича. Об этом сообщает пресс-служба поискового движения России.

Мужчина родился в 1905 году в Удмуртской АССР Каракулинского района Новопоселеновский с/с пос. Желанный. Был убит 25 августа 1942 года. Его тело обнаружили в Ульяновском районе Калужской области.

Установить личность красноармейца удалось благодаря сохранившейся записке в медальоне. Также известно, что его супругу звали Зуева Прасковья Васильевна.

Если вы располагаете какой-либо информацией, позвоните по номеру +7-920-886-31-61 (Командир поискового отряда Сапожников Максим).

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