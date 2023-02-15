Шесть консультационных центров по воспитанию детей работает в Удмуртии

Консультацией уже воспользовались более 700 человек
Фото: Диля Ахмадишина
С января этого года в Удмуртии начали свою работу 6 консультационных центров по воспитанию детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Центры появились благодаря нацпроекту «Образование». Специалисты помогают родителям с возникающими вопросами в сфере воспитания и обучения детей. Всего с начала года помощью воспользовались уже более чем 700 человек.
Получить консультацию можно в двух форматах: онлайн и офлайн. Обратиться за помощью может любой желающий.
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