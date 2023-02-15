Мужчина из Ижевска до смерти забил лопатой и ограбил свою знакомую

Приговор в законную силу не вступил Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Ижевске за убийство и кражу осудили 58-летнего местного жителя без определенного места жительства. Об этом сообщает пресс-служба следственное управление СК России по Удмуртии.

В сентябре прошлого года мужчина поссорился со знакомой у нее дома. Он взял в руку саперную лопату и несколько раз ударил 44-летнюю женщину. Ижевчанка получила удары по голове, шее и другим жизненно важным органам. После этого он украл у своей жертвы деньги и планшет.

Женщина скончалась на месте. Как сообщает региональная прокуратура, после убийства мужчина попытался уничтожить доказательства вины. Суд отправил его в исправительную колонию строгого режима на 10 лет и 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.

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