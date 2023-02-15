Директора некоммерческой организации в Ижевске осудят за невыплату более 2,5 млн рублей зарплаты

Уголовное дело передали прокурору Фото: Константин ИВШИН

В Ижевске за невыплату зарплаты осудят 63-летнюю бывшую директрису некоммерческой спортивной организации. Об этом сообщает следственное управление СК России по Удмуртии.

С января 2019 года по 22 декабря 2020 года женщина более 2 месяцев полностью или частично не выплачивала зарплату сотрудникам. Так рабочие лишились более 2,5 млн рублей. В ходе следствия эта сумма была возмещена.

Уголовное дело с обвинительным заключением направили прокурору для передачи в суд.

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