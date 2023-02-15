Минспорт Удмуртии представило обновленный логотип

Новое лого представляет из себя лыжи Галины Кулаковой. Фото: Министерство по физической культуре и спорту Удмуртии

Министерство спорта Удмуртии сменит логотип. Этими новостями ведомство поделилось в своей группе ВКонтакте.

Министерство планирует сменить логотип в ближайшее время. Новое лого представляет из себя лыжи Галины Кулаковой – монумент дружбы русского и удмуртского народов «Навеки с Россией» и олимпийский огонь. Цветовую палитру наполнили национальные знаки региона: черный, красный и белый цвета.

Обновление логотипа приурочили к 100-летию министерства спорта в Удмуртии.

Вот так выглядит «старый» логотип. Фото: Министерство по физической культуре и спорту Удмуртии

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