Минспорт Удмуртии представило обновленный логотип

Новое лого представляет из себя лыжи Галины Кулаковой. Фото: Министерство по физической культуре и спорту Удмуртии
Министерство спорта Удмуртии сменит логотип. Этими новостями ведомство поделилось в своей группе ВКонтакте.
Министерство планирует сменить логотип в ближайшее время. Новое лого представляет из себя лыжи Галины Кулаковой – монумент дружбы русского и удмуртского народов «Навеки с Россией» и олимпийский огонь. Цветовую палитру наполнили национальные знаки региона: черный, красный и белый цвета.
Обновление логотипа приурочили к 100-летию министерства спорта в Удмуртии.
Вот так выглядит «старый» логотип. Фото: Министерство по физической культуре и спорту Удмуртии
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