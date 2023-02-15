Гороскоп на день: 16 февраля Львы сами себе позавидуют, а Стрельцы усомнятся в реальности событий

Доверьтесь звездам Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на четверг.

Овен

Сегодня произойдет что-то, что заставит ваше сердце биться чаще. Возможно, к вам придет новая любовь. Или вы совершите очень важное для себя достижение в профессиональной сфере. Либо узнаете какую-то волнующую новость.

Телец

Вы получите от небес какой-то знак, говорящий, что вам следует внимательнее относиться к собственному здоровью. Но, возможно, не стоит дожидаться знаков, а уже сейчас отказаться от алкоголя и переедания? Курильщикам пора задуматься о том, чтобы расстаться со своей вредной привычкой.

Близнецы

Вы сегодня будете милыми и пушистыми – и что только на вас нашло? Возможно, это весна расцветает в вашей душе, а возможно, вы так отвечаете на внимание окружающих, которые в последнее время были к вам добры.

Рак

Вы осознаете, что в вашей жизни есть нечто лишнее, постороннее, не только не нужное вам, но и мешающее вашему комфорту. И у вам появится отличная мысль, как от этого избавиться, оставшись в максимальной выгоде.

Лев

Это будет не день, а праздник какой-то! Хотя до вашего дня рождения еще далеко, о вас вспомнят те, с кем вы давно не виделись, и не просто вспомнят, а явятся с хорошими новостями или подарками. Домашние сегодня тоже порадуют. Вы сами себе позавидуете, что у вас такие прекрасные друзья и родные.

Дева

Вас будет бросать из крайности в крайность. Вы можете сэкономить деньги на ужине, но в тот же вечер купить что-то дорогое и, в сущности, бесполезное. Соберетесь отдохнуть, но вместо этого переделаете все дела в доме, либо наоборот махнете рукой на обширные планы и уйдете спать. Постарайтесь не принимать в этот день важных решений.

Весы

Вас что-то серьезно разозлит. Настолько, что вы на эмоциях сами можете натворить дел. Постарайтесь сохранять самообладание. Знайте, что справедливость обязательно восторжествует, и ваше участие тут совершенно ни к чему. Перенаправьте энергию в созидательное русло.

Скорпион

Вам придется углубиться с головой в решение какой-то проблемы. Возможно, для этого придется переработать много информации и много поездить. Вы прилично утомитесь, но ваши старания вознаградятся сполна. Еще и чувство морального удовлетворения получите.

Стрелец

Сегодняшний день будет наполнен странными событиями и головоломками. Вам придется догадываться, чего от вас хотят люди, а также на ходу ориентироваться в меняющейся ситуации. Иногда у вас будет возникать вопрос, действительно ли все происходящее реально. Но скучать-то уж точно не придется.

Козерог

Вам предстоит побывать в месте, которое много значило для вас в прошлом либо еще будет многое значить в будущем. Не торопитесь его покинуть. Оно таит в себе подсказки, которые приведут к успеху.

Водолей

Сегодня вас одолеют некие домашние хлопоты. Вероятен небольшой ремонт, хотя, возможно, вы обойдетесь и уборкой. Вечером особенно захочется уюта и душевного общения. Позвоните родителям или старым друзьям, они тоже по вам соскучились.

Рыбы

Вы пойдете на какую-то довольно рискованную сделку. Ее исход пока неясен, но осторожность следует сохранять с самого начала. Обязательно обговорите все условия и не видитесь на обещания. Проверяйте каждый шаг, и тогда все обернется для вас хорошо.

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