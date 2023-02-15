Мужчина из Сарапула из-за ревности убил своего друга

Сейчас мужчина заключен под стражу Фото: Амир Закиров

В Сарапуле по обвинению в убийстве арестовали 30-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

11 февраля мужчина пришел в гости к другу. Товарищи выпили, а затем поссорились. Причиной стала ревность к сожительнице хозяина квартиры. Мужчины вышли в подъезд и начали драться. Сарапульчанин несколько раз ударил друга по голове. В результате тот скончался на месте.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и назначили необходимые экспертизы. Сейчас мужчина находится в заключении под стражей.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мошенники убедили пенсионерку из Ижевска продать квартиру

Шесть участков дорог отремонтируют в Ижевске в этом году по нацпроекту

Женщина пострадала в ДТП с тремя автомобилями в Ижевске