Мужчина из Сарапула из-за ревности убил своего друга

Сейчас мужчина заключен под стражу
Фото: Амир Закиров
В Сарапуле по обвинению в убийстве арестовали 30-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.
11 февраля мужчина пришел в гости к другу. Товарищи выпили, а затем поссорились. Причиной стала ревность к сожительнице хозяина квартиры. Мужчины вышли в подъезд и начали драться. Сарапульчанин несколько раз ударил друга по голове. В результате тот скончался на месте.
Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и назначили необходимые экспертизы. Сейчас мужчина находится в заключении под стражей.
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