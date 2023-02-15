15 февраля жители Ижевска возложили цветы к памятнику погибшим в войнах за пределами Отечества

К памятнику возложили венки и цветы. Фото: Олег Бекмеметьев ВКонтакте

15 февраля в России отмечают День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев на своей странице ВКонтакте поделился тем, как ижевчане встретили этот праздник.

Жители города возложили цветы к памятнику погибшим в локальных войнах. Память о бойцах почтили минутой молчания.

Фото: Олег Бекмеметьев ВКонтакте

«Время не властно над подвигами наших солдат и офицеров. В Афганистане и Чечне, Югославии, Северной Осетии, Сирии, других горячих точках они всегда хранили верность присяге. Рискуя собой, защищали мирных жителей», – сказал Бекмеметьев.

Отдать дань памяти и уважения погибшим пришли, как совсем молодые ижевчане, так и в возрасте.

Фото: Олег Бекмеметьев ВКонтакте

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