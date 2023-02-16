За минувшие сутки в Удмуртии выявили 190 случаев заражения коронавирусом

96 из 190 больных выявили в Ижевске Фото: Олег ЗОЛОТО

На 16 февраля по республике выявили еще 190 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Роспотребнадзор Удмуртии.

Отметим, что новых заболевших зарегистрировали на 21 из 30 административных территориях Удмуртии. При этом 96 больных выявили в Ижевске. 57 очагов заражения отметили в семьях. Среди пациентов 21 ребенок до 14 лет и 34 взрослых старше 65 лет. На данный момент показатель заболеваемости составляет 12,81 на 100 тысяч населения.

По новым выявленным заболеваниям проводятся противоэпидемические мероприятия. Отметим, что число заболевших растет. Еще 13 февраля выявили 145 случаев заражения коронавирусом. Напоминаем, теперь пожилые или имеющие хронические заболевания жители Удмуртии смогут бесплатно вакцинироваться препаратом «Эвушелд». Ранее мы связывались с врачом-инфекционистом и узнали, для чего вообще вакцинироваться, если ковид стал протекать легко.

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