Около 14 тысяч рублей стоит среднестатистическое свидание в Удмуртии

По мнению специалистов, женщины платят меньше Фото: Сергей ГРАЧЕВ

На днях влюбленные всего мира отпраздновали Валентинов день. В честь этого Удмуртстат подсчитал сколько будет стоить свидание для жителей региона.

Как оказалось, среднестатистическое свидание обойдется паре в 14 тысяч рублей. При этом, по статистике кавалеру придется выложить 10 тысяч рублей, а его даме – 4 тысячи рублей.

Так, по мнению специалистов, при подготовке к свиданию женщина тратится на стрижку (590 руб.), маникюр (935 руб.), платье (1999 руб.) и художественную книгу в качестве презента (503 руб.).

Мужчинам же перед встречей с возлюбленной необходимо заплатить за стрижку (475 руб.), химчистку (1069 руб.), два билета в театр (1271 руб.), ужин в ресторане на две персоны (6233 руб.), букет (697 руб.) и такси (306 руб.).

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