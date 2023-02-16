Образовательно-досуговый центр появится в Малопургинском районе Удмуртии

Эскиз проекта. Фото: телеграм-канал Александра Бречалова

В деревне Аксакшур в Малопургинском районе начали строительство большого образовательно-досугового центра. Об этом в своих соцсетях сообщает глава Удмуртии Александр Бречалов.

Общая площадь места составит 6 000 квадратных метров. Здесь разместят школу, детсад, дом культуры, библиотеку, ФАП и спортивное ядро. Строители уже провели земляные работы, подготовили фундамент и приступили к установке стен первого этажа и подводке коммуникации. Посетить центр смогут ребята и из соседних деревень. Это как минимум 1000 человек.

Рабочие уже начали строительство. Фото: телеграм-канал Александра Бречалова

В этом году также построят два ФОКа с бассейнами в Игре и Шаркане, а также дом культуры в Каркалае в Увинском районе. работы проходят в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий».

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