Гороскоп на день: 17 февраля Львов ждут ссоры, а Скорпионов – приступ ревности

Верьте в себя Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска рассказал, что ждет 17 февраля представителей всех знаков зодиака.

ОВЕН

Стоит воздержаться от трат на развлечения. А вот для покупок действительно необходимых вещей день подходит идеально. Только к походам по магазинам стоит тщательно подготовиться, чтобы не совершить необдуманных действий.

ТЕЛЕЦ

Стоит быть осторожнее в общении с людьми – они могут попытаться вас обмануть.

БЛИЗНЕЦЫ

Ваша вторая половина сегодня невнимательна, поэтому партнер может забыть о своем обещании. А вот как выйти из ситуации и разрулить ее – зависит от вашей мудрости.

РАК

Особо ярких событий этот день не принесет, но в общем и целом он окажется хорошим. Возможны встречи с друзьями и знакомыми.

ЛЕВ

Окружающие будут вами недовольны, с коллегами найти общий язык не получится, день полон конфликтов и мелких ссор.

ДЕВА

Человек, который вам нравится, даст понять, что видит в вас просто друга. Но это не повод отчаиваться! Любовь обязательно вас найдет.

ВЕСЫ

День принесет множество приятных мелких впечатлений – сюрпризы от любимого человека, подходящую погоду, легкое решение всех рабочих задач. И общение с окружающими тоже окажется в радость.

СКОРПИОН

Скорпионы испытают ревность, и для этого будет существенный повод. Проблему можно решить, если просто поговорить со второй половинкой. Но здесь все зависит еще и от настроя партнера.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцам удастся совершить важную сделку. Такой повод можно и отметить!

КОЗЕРОГ

Не стоит сидеть на месте – выходите гулять, двигайтесь, занимайтесь спортом, сходите в кино. Активность сегодня благотворно скажется на вашем настроении.

ВОДОЛЕЙ

Водолеи сегодня настоящие звезды. Вы окажетесь в центре внимания и будут блистать своими талантами. Все важные мероприятия пройдут на ура.

РЫБЫ

Люди к вам потянутся, потому что вы излучаете особый свет и доброту.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Гороскоп на месяц: в феврале Овны будут открыты для новых знаний, а Девы – для путешествий

Финансовый гороскоп: в 2023 году Девы смогут попрощаться с финансовыми трудностями, а Стрельцам пора следить за своими расходами

Любовный гороскоп на год: в 2023 году у Близнецов будут кипеть страсти, а Рыб ждет проверка отношений