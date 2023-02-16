Консолидированный бюджет Удмуртии в 2022 году исполнен с дефицитом в 65,2 млн рублей

27% доходов сформировались из налога на доходы физических лиц Фото: Ульяна КОЛМОГОРОВА

В 2022 году дефицит консолидированного бюджета республики составил 65,2 млн рублей. Об этом сообщает Удмуртстат.

Всего в бюджет поступило 121,4 млрд рублей, при этом треть от этой суммы – безвозмездные поступления. Еще 27% доходов сформировались из налога на доходы физических лиц.

Расходная часть бюджета в 2022 году составила 121,4 млрд рублей. Это на 0,3% меньше, чем за 2021 год. Наибольшие затраты были в сфере ЖКХ – это 32% от общей суммы. 28% расходов потратили на нацбезопасность и правоохранительную деятельность. На СМИ и общегосударственные вопросы потратили 14% и 9% соответственно.

Также 41,2 млрд рублей направили на финансирование образования направили 41,2 млрд руб., еще 29,4 млрд руб. – на соцполитику и 16,7 млрд руб. – на национальную экономику.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Более 1 млрд рублей задолжали теплоснабжающие организации Удмуртии за газ

На первом свидании ни-ни: о чем нельзя спрашивать во время знакомства

Боец из Ижевска закрыл собой командира от осколков разорвавшегося снаряда