Михаил Тумин может возглавить Государственный контрольный комитет Удмуртии

Кандидатуру Михаила Тумина выдвинул глава Удмуртии Александр Бречалов Фото: Архив КП

На пост главы Государственного контрольного комитета Удмуртии могут назначить Михаила Тумина. Об этом сообщает «Ъ-Удмуртия», ссылаясь на источники в Госсовете.

Сейчас Тумин возглавляет министерство экономики республики. Голосование за его назначение пройдет 22 февраля на сессии госсовета. По словам руководителя фракции ЛДПР Тимура Ягафарова, Михаила Тумина выдвинул на этот пост глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Я считаю, что это человек компетентный для данной должности, тем более он уже имел опыт работы в контрольном комитете. Насколько мне известно, Борис Сарнаев тоже положительно высказался о его кандидатуре, так что здесь есть определенная преемственность», – сказал господин Ягафаров.

Нынешний руководитель комитета Борис Сарнаев уходит с поста в связи с истечением срока полномочий. В этом году главе исполняется 65 лет, а это предельный возраст для руководителя комитета. Отметим, что Сарнаев занимал этот пост 15 лет.

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