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НовостиЗдоровье17 февраля 2023 6:47

За минувшие сутки в Удмуртии выявили 169 случаев заражения коронавирусом

Среди пациентов есть дети младше 14 лет
Софья Кель
47 из 169 больных выявили в Ижевске

47 из 169 больных выявили в Ижевске

Фото: Мария Бакланова

На 17 февраля по республике выявили еще 169 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Роспотребнадзор Удмуртии.

Отметим, что новых заболевших зарегистрировали на 20 из 30 административных территориях Удмуртии. При этом 47 больных выявили в Ижевске. 41 очаг заражения отметили в семьях. Среди пациентов 34 ребенка до 14 лет и 20 взрослых старше 65 лет. На данный момент показатель заболеваемости составляет 11,39 на 100 тысяч населения.

По новым выявленным заболеваниям проводятся противоэпидемические мероприятия. Напоминаем, теперь пожилые или имеющие хронические заболевания жители Удмуртии смогут бесплатно вакцинироваться препаратом «Эвушелд». Ранее мы связывались с врачом-инфекционистом и узнали, для чего вообще вакцинироваться, если ковид стал протекать легко.

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