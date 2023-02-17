Гороскоп на день: 18 февраля Козерогов разоблачат, Девы обольстят нужного человека

Ваша судьба только в ваших руках Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на субботу.

ОВЕН

Вам жизненно необходимо собрать людей вокруг себя. Быть в центре внимания вы умеете и хотите. Тем, кто проведет эту субботу вместе с вами очень повезет.

ТЕЛЕЦ

Мечты и реальность все больше расходятся. И нельзя сказать, что все плохо. Просто вы открыли новый путь, о котором даже не мечтали.

БЛИЗНЕЦЫ

Сегодня стоит погрузиться в себя. Вам есть, с чем поразбираться. Обиды пора отпустить, а к настоящим друзьям быть поближе.

РАК

Семья занимает все ваше жизненное пространство. Подарите любимым прекрасный, насыщенный выходной день, чтобы потом с чистой совестью отдохнуть от домочадцев денек-другой и заняться своими делами.

ЛЕВ

Вы умеете зарабатывать деньги, зря к вам придираются. Просто сейчас вы абсолютно сытый, довольный жизнь Лев, который отдыхает от суеты.

ДЕВЫ

Ваша любвеобильность сегодня на руку. Будет шанс состроить глазки и произвести впечатление на нужного человека, который останется с вами на много-много лет.

ВЕСЫ

Даже супер уравновешенного человека как вы можно вывести из себя. Если уж выходить, то на солнечную сторону, где весело и шумно.

СКОРПИОН

Нормальные бытовые дела – для вас сегодня не скука, удовольствие. Чистота, порядок и предсказуемость в родном доме очень бодрят и придают уверенности, что все идет как надо.

СТРЕЛЕЦ

Сегодня вас ждут переезды, а некоторых Стрельцов – даже перелеты. День интенсивный. Его уже расписали за вас. Вечером вы наконец-то расслабитесь и почувствуете, что наступила суббота.

КОЗЕРОГ

День разоблачений. Женщины-Козероги могут поймать своих партнеров на лукавстве. Мужчины этого знака рискуют полностью выдать свои тайные намерения тем, кому этого знать не полагалось.

ВОДОЛЕЙ

Ваш оптимизм великолепен. Вас ожидает прекрасный день. Даже если вы поскользнетесь и упадете, то тут же найдете деньги на тротуаре.

РЫБЫ

Вы чувствуете приближение весны. Поэтому одними из первых готовите свое тело и лицо к солнечному времени года. Звезды рекомендуют заняться физическими тренировками и сходить в салон красоты.

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