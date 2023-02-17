90 кг мяса неизвестного происхождения реализовали в школу Ижевска

Предпринимателю выдали предостережение Фото: Архив КП

В школу №97 в Ижевске реализовали 90 кг мяса неизвестного происхождения. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

ИП Исраилов М.Н. выработал 90 кг мяса птицы из 17,011 кг тушки цыпленка-бройлера. Это недостаточно для изготовления этой продукции. Также это не позволяет доказать безопасность такого мяса для употребления в пищу.

Исраилов нарушил сразу несколько федеральных законов и требований таможенного союза. Предпринимателю выдали предостережение о недопустимости таких нарушений.

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