90 кг мяса неизвестного происхождения реализовали в школу Ижевска

Предпринимателю выдали предостережение
Фото: Архив КП
В школу №97 в Ижевске реализовали 90 кг мяса неизвестного происхождения. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.
ИП Исраилов М.Н. выработал 90 кг мяса птицы из 17,011 кг тушки цыпленка-бройлера. Это недостаточно для изготовления этой продукции. Также это не позволяет доказать безопасность такого мяса для употребления в пищу.
Исраилов нарушил сразу несколько федеральных законов и требований таможенного союза. Предпринимателю выдали предостережение о недопустимости таких нарушений.
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