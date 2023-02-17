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НовостиПроисшествия17 февраля 2023 10:49

Мужчина из Удмуртии зарезал ножом свою сожительницу

Пара поссорилась
Софья Кель
Уголовное дело направили в суд

Уголовное дело направили в суд

Фото: Амир Закиров

В Завьяловском районе по обвинению в убийстве осудят 41-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

2 декабря пьяный мужчина поссорился с 51-летней сожительницей. Он взял в руки нож и несколько раз ударил женщину. От полученных ранений она скончалась на месте.

Уголовное дело по статье «Убийство» направили в суд. Мужчине грозит до 15 лет лишении свободы.

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