Мужчина из Удмуртии зарезал ножом свою сожительницу

Уголовное дело направили в суд
Фото: Амир Закиров
В Завьяловском районе по обвинению в убийстве осудят 41-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.
2 декабря пьяный мужчина поссорился с 51-летней сожительницей. Он взял в руки нож и несколько раз ударил женщину. От полученных ранений она скончалась на месте.
Уголовное дело по статье «Убийство» направили в суд. Мужчине грозит до 15 лет лишении свободы.
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