Инвалид из Удмуртии смог получить льготные лекарства только с помощью прокурора

Главврачу больницы вынесли представление
Фото: Мария Бакланова
В Кезском районе Удмуртии инвалид 2 группы смог получить бесплатное лекарство только после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Прокуратура проверила исполнения законодательства в сфере здравоохранения. Оказалось, что врач больницы не выдал пациенту рецепт на получение льготного медикамента. Главврачу вынесли представление.
Только после этого инвалид смог получить свое лекарство.
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