Инвалид из Удмуртии смог получить льготные лекарства только с помощью прокурора

Главврачу больницы вынесли представление Фото: Мария Бакланова

В Кезском районе Удмуртии инвалид 2 группы смог получить бесплатное лекарство только после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратура проверила исполнения законодательства в сфере здравоохранения. Оказалось, что врач больницы не выдал пациенту рецепт на получение льготного медикамента. Главврачу вынесли представление.

Только после этого инвалид смог получить свое лекарство.

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