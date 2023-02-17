Мужчины Ижевска стали все чаще отказываться от подарков на 23 февраля

Некоторым мужчинам будет достаточно просто немного любви и внимания Фото: Диля Ахмадишина

Все чаще мужчины Ижевска стали отказываться от подарков на 23 февраля. Об этом говорят результаты опроса сервиса SuperJob.

Каждый пятый мужчина (19%) не хочет подарков на праздник. Если сравнивать с прошлым годом, то этот показатель вырос на 4%. Но некоторые опрошенные все же смогли выбрать презент, который порадовал бы их. 11% мужчин заявили, что хотели бы получить деньги. 17% достаточно будет немного любви и внимания. Другие 10% рассчитывают на одежду и аксессуары. Кроме того, мужчины мечтают о машине (12%), новом телефоне (5%), парфюме (5%), ноже или охотничьем ружье (2%).

Чаще всего мужчины получают в качестве подарка одежду (21%), парфюм (18%) или же сувениры (11%). 8% опрошенных назвали полученные презенты «всякой ерундой».

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