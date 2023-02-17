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НовостиОбщество17 февраля 2023 13:42

С погибшими в Украине Равилем Шакировым и Андреем Махневым простились в Удмуртии

Похороны прошли со всеми воинскими почестями
Источник:kp.ru
Мужчин посмертно представили к ордену Мужества

Мужчин посмертно представили к ордену Мужества

Фото: Архив КП

17 февраля в Киясовском районе Удмуртии прошли похороны старшего лейтенанта Равиля Шакирова, а в Селтинском – рядового Андрея Махнева. Оба мужчины погибли в ходе СВО в Украине.

Военнослужащих посмертно представили к ордену Мужества за проявленные отвагу и героизм.

Прощание прошло со всеми воинскими почестями. Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил соболезнования родным и близким. Им оказывается помощь в полном объеме.

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