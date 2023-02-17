С погибшими в Украине Равилем Шакировым и Андреем Махневым простились в Удмуртии

Мужчин посмертно представили к ордену Мужества
Фото: Архив КП
17 февраля в Киясовском районе Удмуртии прошли похороны старшего лейтенанта Равиля Шакирова, а в Селтинском – рядового Андрея Махнева. Оба мужчины погибли в ходе СВО в Украине.
Военнослужащих посмертно представили к ордену Мужества за проявленные отвагу и героизм.
Прощание прошло со всеми воинскими почестями. Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил соболезнования родным и близким. Им оказывается помощь в полном объеме.
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