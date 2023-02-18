175 случаев заражения коронавирусной инфекции выявлено в Удмуртии за последние сутки

Соблюдайте масочный режим в общественных местах Фото: Мария Бакланова

На 18 февраля на территории Удмуртии зарегистрировано 175 случаев заражений коронавирусом. Об этом сообщает Роспотребнадзор Удмуртии.

Среди заболевших – 12 детей до 14 лет, 28 взрослых возрастом старше 65 лет. Также активно выявлено 88 заболевших и 53 семейных очага. Случаи заражения выявлены на 21 из 30 административной территории Удмуртии. Показатель по Ижевску – 75 заболеваний.

Роспотребнадзор республики напоминает о профилактике коронавирусной инфекции: необходимо соблюдать масочный режим в общественных местах, а также не пренебрегать дезинфекцией.

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