Фальшивую пятитысячную купюру обнаружили в финансовой организации Ижевска

Фото: архив редакции

В финансовое учреждение Ижевска поступила пятитысячная купюра с признаками подделки. Проверка выявила, что деньги поступили из аптеки в Сарапуле. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Деньги отправили на экспертизу в центр МВД по республике, где выявили, что купюру изготовили не на предприятии «Гознак».

Возбуждено уголовное дело по статье изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.

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