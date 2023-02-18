«Закрывайте особые места»: какие рекомендации нужно соблюдать при походе в солярий

Фото: oriweb.ru

Скоро лето, а это значит, что пора начинать к нему готовиться. Если вы хотите стать «шоколадкой», но при этом вы также мечтаете получить красивый и ровный загар, а не ожог, то не стоит увлекаться и находиться в солярии дольше трех-пяти минут. Этой длительности вполне хватит для первого сеанса. Об этом в ходе беседы с RT рассказала дерматолог.

Кроме того, нельзя загорать чаще, чем три раза в неделю, а при самом сеансе необходимо закрывать особые места: грудь, глаза, волосы, родинки, татуировки.

«На глаза – очки, на грудь – верх купальника или стикини, на голову – шапочку. Родинки и татуировки можно прикрыть специальными наклейками. Смывайте косметику не только с лица, но и со всего тела (крем, лосьон, дезодорант)», – рекомендует дерматолог.

Такие действия нужно проводить по той причине, что из-за некоторых видов косметики могут появиться пигментные пятна на вашей коже.

От походов в солярий после процедур у косметолога тоже лучше отказаться.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».