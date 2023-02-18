Пожарные спасли двух детей из горящего двухэтажного барака в Удмуртии

Детей принимали неравнодушные жители. Фото: пресс-служба МЧС Удмуртии

Двухэтажный дом барачного типа загорелся на ул. Советская в Сарапуле. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Сообщение о возгорании поступило в пожарную часть 18 февраля около 16:00. К приезду спасателей горела квартира на первом этаже. Со второго этажа от женщины доносились крики и просьбы о помощи.

Для спасения жильцов дома пожарные установили трехколенную лестницу к окнам верхнего этажа.

«В результате поисков, сначала обнаружили в дыму женщину, она была в сознании. Её передали медикам. Затем, на втором этаже в другой квартире нашли еще одну женщину и двух детей», – рассказал Андрей Фикс, заместитель начальника ПСЧ-13.

8-летнего мальчика и 3-летнюю девочку спасатели обмотали одеялами и передали в руки неравнодушным жителям через окна квартиры.

Дети были напуганы, ни один не пострадал.

Причины пожара устанавливаются.

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