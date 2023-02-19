Погода в Ижевске на 19 февраля: -12 градусов и ночное похолодание

Ижевск зимой Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 19 февраля.

По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, ожидается переменная облачность, снега не будет.

Днем температура воздуха составит -10…-12°С. К ночи ожидается похолодание до -20°С.

На дорогах сохраняются гололедица – будьте особенно внимательными.

Восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с.

По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 745 мм рт. ст, магнитное поле неустойчивое, УФ-индекс низкий.

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