160 жителей Удмуртии заболели коронавирусом

Фото: Ильяс Бекмансуров

По данным на утро 19 февраля в Удмуртии выявили 160 случаев заболевания новой коронавирусной инфекции COVID-19. Таковы официальные данные Роспотребнадзора республики.

Среди заболевших 26 детей до 14 лет и 32 человека старше 65 лет.

Случаи заболеваний были зафиксированы в 21 из 30 административных округов региона. В Ижевске – 79. Отмечен 49 семейный очаг.

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