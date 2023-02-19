В Ижевске перевернулась машина

Фото: Злой ижевчанин

В Ижевске на ул. Магистральная произошла авария. Фотографии ДТП появились в социальных сетях города.

Все произошло в ночь на 19 февраля перед перекрестком с ул. Маяковского. Автомобиль ВАЗ-2110 ехал, видимо, на большой скорости. Водитель не справился с управлением, в результате чего авто выехал на обочину и перевернулся.

На месте работали сотрудники ГИБДД, сотрудники МЧС, скорые. Причины происшествия устанавливаются.

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