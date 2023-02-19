Стали известны подробности аварии с перевернутой машиной в Ижевске

Фото: Злой ижевчанин
Стали известны подробности аварии, которая произошла этой ночью в Ижевске на ул. Магистральная.
Как сообщали в 1-м отделе УГИБДД по Удмуртии, ДТП было зафиксировано 19 февраля, около 3 часов 10 минут.
Водитель автомобиля ВАЗ – молодой человек, 2004 года рождения – не справился с управлением, съехал с дороги. В результате автомобиль опрокинулся.
Выяснилось, что молодой человек был в состоянии алкогольного опьянения.
В результате аварии никто не пострадал. Автомобиль эвакуировали на спецстоянку.
Сотрудники ГИБДД в отношении нетрезвого водителя составили протоколы по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Отказала Малахову в съемках и осуществила детскую мечту: как живет «Миссис Вселенная 2022» после конкурса
У деревни в Удмуртии легковушка влетела в грузовик
На первом свидании ни-ни: о чем нельзя спрашивать во время знакомства