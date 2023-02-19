Стали известны подробности аварии с перевернутой машиной в Ижевске

Фото: Злой ижевчанин

Стали известны подробности аварии, которая произошла этой ночью в Ижевске на ул. Магистральная.

Как сообщали в 1-м отделе УГИБДД по Удмуртии, ДТП было зафиксировано 19 февраля, около 3 часов 10 минут.

Водитель автомобиля ВАЗ – молодой человек, 2004 года рождения – не справился с управлением, съехал с дороги. В результате автомобиль опрокинулся.

Выяснилось, что молодой человек был в состоянии алкогольного опьянения.

В результате аварии никто не пострадал. Автомобиль эвакуировали на спецстоянку.

Сотрудники ГИБДД в отношении нетрезвого водителя составили протоколы по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.

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