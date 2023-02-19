Гороскоп на день: 20 февраля Стрельцы могут разочароваться в близком человеке, а Скорпионы завязать романтические отношения

Фото: архив КП

Астролог из Ижевска составил прогноз на завтрашний день, 20 февраля.

Овен

Суетный день: Овнам придется разбираться в сложных ситуациях. Выделите главные задачи и сосредоточьтесь на них. Тогда вы точно все успеете.

Телец

В этот день незапланированные встречи могут быть удачными, поэтому не стоит от них отказываться. Откажитесь от шопинга, новые вещи все равно не принесут вам удовольствия.

Близнецы

Не стоит спешить, ведь это приведет к неожиданным ошибкам. А они, в свою очередь, окажутся едва ли не фатальными. Но есть и приятные моменты: на Близнецов, наконец, обратит внимание тот, кто нравится им долгое время.

Рак

Сохраняйте спокойствие, ведь день будет напряженным. Вам придется решать проблемы, причем не только свои. Вечер стоит провести в хорошей компании. Можно заняться любимым делом.

Лев

Используйте все свое обаяние, чтобы добиваться своего. Заводите новые знакомства, посещайте новые для вас места. Прислушивайтесь к интуиции, берегите голову.

Дева

Вы можете оценивать возникшую ситуацию не в свою пользу. Но не стоит этого делать. Поверьте, вы в силах решить проблему, если все трезво оцените. У Дев возможны непредвиденные расходы.

Весы

Весь день Весы будут заниматься кропотливой работой, шаг за шагом решая все накопившиеся вопросы. Сейчас хорошее время для новых знакомств и романтических свиданий.

Скорпион

У Скорпионов могут появиться новые проблемы, но их помогут решить влиятельные партнеры. Кстати, не исключено, что отношения с этими самыми партнерами станут романтическими.

Стрелец

Вы можете разочароваться в близком человеке. Но не стоит рубить с плеча. Возьмите паузу и проанализируйте ваше к нему отношение.

Козерог

В первой половине дня у Козерогов могут возникнуть неприятные ситуации. Не доверяйте всем и вся, не поддавайтесь на провокации, а все решения принимайте сами.

Водолей

Не стоит доверять только голосу сердца, учитывайте все то, что уже с вами было. Смотрите и на чужой опыт и их ошибки. Эти знания помогут вам быстро сориентироваться в сложной ситуации.

Рыбы

В этот день Рыбы смогут завершить все накопившиеся дела, главное, не надо суетиться. Делайте все последовательно и четко. Вам удастся произвести хорошее впечатление на нужных людей.

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