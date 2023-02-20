Погода в Ижевске на 20 февраля: до -13 °С и без осадков

В Ижевске ожидается переменная облачность. Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии синоптики прогнозируют переменную облачность.Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр.
Температура воздуха -11…-13 °С. Ветер восточный 3-8 м/с. Осадков не обещают.
Ночью температура воздуха -20 … -22 °С. Осадков также не ожидается.
На дорогах сохранится гололедица!
Хорошего вам дня!
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