Хоккейная команда «Ижсталь» из Ижевска не вышла в плей-офф

Игра закончилась со счетом 4: 1. Фото: пресс-служба ХК «Ижсталь»

17 февраля прошла решающая игра за место в плей-офф между ХК «Ижсталь» из Ижевска и «Горняк-УГМК» из Верхней Пышмы. Об этом сообщает пресс-служба «Ижстали».

К сожалению, команда из столицы Удмуртии не победила в этом матче и тем самым упустила свой шанс попасть в плей-офф.

Игра проходила в Верхней Пышме. К середине матча счет был 3: 0 в пользу хозяев. Команде «Ижстали» удалось забить одну шайбу в третьей двадцатиминутке, но через несколько минут пропустила еще одну «плюшку» в свои ворота.

Игра закончилась со счетом 4: 1 в пользу команды «Горняк-УГМК».

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