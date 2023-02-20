Диетолог рассказала о продуктах для похудения с нулевой и отрицательной калорийностью

Такие продукты ускоряют метаболизм и улучшают пищеварение
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Традиционно о похудении к лету люди начинают задумываться еще зимой. Врач-диетолог Ирина Писарева рассказала RT о продуктах с нулевой и отрицательной калорийностью, которые будут полезны во время диеты.
К таким продуктам относится та еда, на переваривание которой мы тратим столько же, а то и больше калорий, чем в ней содержится. К примеру, в небольшом огурчике – 10 ккал, а на его пережевывание и переваривание тратится 15 ккал. Так и получается отрицательная калорийность.
Есть миф, что продукты с отрицательной калорийностью сжигают жир. Но на самом деле они просто ускоряют метаболизм и улучшают пищеварение. К такой еде относится зелень, водоросли, сельдерей, капуста, спаржа, огурцы и кабачки.
«Эта информация полезна для тех, кто собирается похудеть, потому что при похудении не нужно сидеть на голодной диете. Достаточно в свой рацион включать в большом количестве продукты, которые имеют нулевую калорийность», – посоветовала врач.
Напомним, что ранее «Комсомолка» писала о том, как правильно совмещать перекусы после 6 вечера и похудение.
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