«Ростелеком» выступил с лекцией по кибербезопасности в Воткинске

Фото: Ростелеком

«Ростелеком» познакомил с правилами кибергигиены более 200 родителей и педагогов Воткинска Удмуртской Республики. Встреча, приуроченная к Международному дню безопасного интернета, состоялась в муниципальном сообществе «Я — родитель». Провайдер рассказал об угрозах в виртуальном мире.

Сотрудники «Ростелекома» представили итоги исследования «Технологии защиты детей в интернете», проведенного при поддержке аналитического центра MINDSMITH. По статистике, самые распространенные сетевые угрозы для несовершеннолетних — кибербуллинг, утечка персональных данных, вовлечение в сбыт и продажу запрещенных товаров и услуг, формирование игровой и интернет-зависимости. Эксперты отметили, что родителям и педагогам необходимо постоянно напоминать ребятам правила поведения в цифровой среде и рассказывать, как противостоять кибермошенникам.

Сергей Тульчинский, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Удмуртской Республике:

«По данным НИУ ВШЭ, почти 70 процентов детей в возрасте от трех до шести лет уже активно пользуются интернетом. Задача взрослых — научить ребят быстро распознавать злоумышленников, не переходить по подозрительным ссылкам, создавать надежные пароли, не общаться с незнакомцами. Если соблюдать несколько простых правил, большинства киберрисков можно избежать».

Анастасия Соломенникова, начальник отдела управления образования администрации Воткинска:

«Сегодня у каждого ребенка есть персональный гаджет. Дети могут хранить там личные фото и видео, переписываться с друзьями, регистрироваться на различных сайтах и форумах. Взрослые часто не успевают контролировать использование мобильных устройств. Лекция “Ростелекома” оказалась очень полезной, мы узнали более чем о 20 сетевых угрозах. Зачастую и сами родители нарушают правила безопасности, размещая информацию о детях в социальных сетях — это называется шерентинг».

В дальнейшем «Ростелеком» продолжит просветительскую работу в сфере кибербезопасности и проведет цикл уроков по цифровой грамотности в городах Удмуртии.

Реклама. udmurtiya.rt.ru