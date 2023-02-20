Мужчину из Сарапула осудили за стрельбу в приемном покое больницы

Мужчина устроил стрельбу в одной из больниц Сарапула. Фото: МВД-МЕДИА

В Сарапуле за хулиганство в местной городской больнице осудили 33-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба сарапульского городского суда.

29 апреля 2022 года мужчине стало плохо и на следующий день он поехал в приемный покой больницы. Сарапульчанин взял с собой сумку, в которую также положил пусковое устройство внешне похожее на пистолет. Когда медсестра отказала ему в оказании помощи, тот разозлился и достал из сумки «оружие». Он направил пусковое устройство на женщину, обматерил ее, а затем прошел в холл больницы. Там он выстрелил шумовым зарядом. После этого мужчина пошел домой, где и осознал, что сделал. Тогда он отправился в полицию.

В судебном заседании мужчина частично признал вину. Он пояснил, что не собирался совершать преступление и хотел лишь привлечь внимание.

Мужчину приговорили к 1 году лишения свободы, условно с испытательным сроком 1 год и возложением ряда дополнительных обязанностей. Приговор в законную силу не вступил.

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