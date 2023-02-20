Гороскоп на день: 21 февраля Водолеям стоит открыться, а Тельцам не общаться с незнакомцами

Доверьтесь звездам Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил на 21 февраля прогноз для всех знаков зодиака.

Овен

Не стоит скрывать свое отношение к происходящему – лучше прямо сказать, что вы думаете. Но будьте осторожны в формулировках, чтобы не нарваться на конфликты.

Телец

Не стоит контактировать с незнакомыми людьми, вы можете наговорить лишнего. Лучше займитесь рутинной работой, которую вы так долго откладывали.

Близнецы

Звезды советуют Близнецам расслабиться и спокойно заняться планированием будущих дел. Ближе к вечеру вы ощутите прилив энергии – направьте ее на свое хобби.

Рак

Эмоциональный день – Ракам будет сложно сохранять самообладание. Поэтому не стоит обращаться с просьбами к начальству, вас просто могут неправильно понять. Не стоит и подписывать важные документы, вероятны ошибки.

Лев

Проявите всю свою креативность и нестандартность. Если это кому-то не понравится, то это лишь подчеркнет вашу уникальность. В этот день общение с родными придаст вам уверенности в себе.

Дева

Чтобы быть продуктивным в этот день, Девам стоит остаться в одиночестве. Это позволит им решить трудные вопросы и сконцентрироваться на главное. Вечером вознаградите себя приятным шопингом.

Весы

Не стоит перекладывать ответственность на других, проанализируйте то, что вы делали в последнее время. Вероятно, именно ваши действия привели к тому, что вы сейчас имеете. Не стоит грустить, просто сделайте шаг на встречу новому.

Скорпион

Не стоит рубить с плеча – попробуйте проанализировать действия других, соотнося это со своим опытом. Вероятно, ваши первоначальные выводы о ситуации и людям будут не столь категоричны.

Стрелец

Богатый на события день. Стрельцы смогут найти новые способы заработка, а также приобрести новых знакомых. Не стоит ввязываться в финансовые авантюры.

Козерог

Сложности и проблемы в работе Козерогам удается быстро преодолевать благодаря упорству и нацеленности на результат. Также друзья и коллеги окажут посильную помощь, если того потребует ситуация: не бойтесь обращаться к ним за поддержкой. Крупные приобретения сегодня будут удачными.

Водолей

Эмоциональность Водолеев будет зашкаливать. Причем, в хорошем ключе. Используйте эту возможность и признайтесь в том, о чем вы давно молчали. Стоит уделить внимание и занятиям творчеством. В этот день все будет получаться, как нельзя лучше.

Рыбы

Не стоит идти на поводу, тщательно отбирайте тех, с кем вы общаетесь. Есть вероятность резкого изменения всех планов. Не стоит этого бояться, лучше сделать шаг навстречу неизвестному.

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