Водителя автобуса в Ижевске будут судить за смертельное ДТП с 15-летней девочкой

Девушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

В Ижевске за смертельное ДТП с несовершеннолетним подростком осудят водителя автобуса. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Напомним, трагедия произошла утром 15 декабря прошлого года напротив дома № 47 по ул. Тракторная. Девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда ее сбил автобус. От полученных травм она скончалась на месте.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Школа №88 в Ижевске вновь открыла двери для своих учеников

Мужчину из Ижевска осудили за ложное сообщение о теракте в жилом доме

Приготовление блинов в Удмуртии за год подорожало на 7%