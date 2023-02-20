Водителя автобуса в Ижевске будут судить за смертельное ДТП с 15-летней девочкой

Девушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
В Ижевске за смертельное ДТП с несовершеннолетним подростком осудят водителя автобуса. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Напомним, трагедия произошла утром 15 декабря прошлого года напротив дома № 47 по ул. Тракторная. Девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда ее сбил автобус. От полученных травм она скончалась на месте.
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.
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